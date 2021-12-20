В Томский онкодиспансер поступила новейшая система для проведения лучевой терапии за 274 млн рублей

20 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томском онкодиспансере появилась комплексная система для проведения лучевой терапии, стоимостью 274 млн рублей. Оборудование приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Комплекс включает в себя излучающий аппарат — ускоритель TrueBeam STx с принадлежностями, станции оконтуривания и планирования сеансов облучения, информационно-управляющую систему, оборудование для дозиметрии, предлучевой подготовки и фиксации пациента. На сегодня это самая дорогая единица техники в учреждении.

«Линейный ускоритель является безальтернативным по скорости и точности лечения, — отмечает главный врач Томского онкодиспансера Максим Грищенко, — это единственный аппарат подобного класса в Томской области. Новые возможности оценили первые пациенты. По плану часть из них уже завершит лечение к Новому году».

Перед началом лечения на специальной деке компьютерного томографа производится процедура предлучевой подготовки, затем аналогичная укладка пациента воспроизводится на столе ускорителя и с помощью встроенной в ускоритель системы визуального контроля проводится проверка положения пациента и опухоли.

Во время проведения процедуры автоматические системы контроля качества проверяют позиционирование каждые 10 секунд, обеспечивая точность подводимой дозы излучения.

В сообщении отмечается, что технология TrueBeam STx позволяет значительно сократить число сеансов облучения, увеличить точность наведения излучения, предоставляет возможность улучшенного визуального контроля, увеличивает скорость проведения процедуры и максимально снижает облучение здоровых органов. Врачам становятся доступны множество эффективных методик лечения разнообразных локализаций опухолей, в том числе и незлокачественных.

Предполагается, что новый комплекс позволит повысить качество проведения лучевой терапии, а также практически вдвое увеличить терапевтические возможности радиологического корпуса Томского областного онкологического диспансера. Ежегодно здесь получают лечение около 1000 пациентов из Томска, области и других регионов.

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