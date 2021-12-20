Бюджетно-финансовый комитет томской Облдумы поддержал изменения в бюджет региона на 2021 год

Томский Обзор / Фото: 20 декабря 2021 // Фото: duma.tomsk.ru

Бюджетно-финансовый комитет томской Облдумы поддержал изменения в бюджет региона на 2021 год

Сегодня, 16 декабря, депутаты бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области единогласно поддержали завершающие поправки в бюджет на 2021 год. Актуальность законопроекта обуславливается увеличением поступивших в региональную казну федеральных средств.

«Это не окончательные изменения. Традиционно просим Думу разрешить Департаменту финансов вносить изменения в сводную бюджетную роспись в связи с завершением 2021 года по изменению бюджетных ассигнований; расходов бюджета за счет федеральных средств; средств областного бюджета по классификации, в том числе между главными распорядителями бюджетных средств, включая межбюджетные трансферты», — обратилась к депутатам представлявшая проект бюджета первый заместитель начальника Департамента финансов Томской области Юлия Фролова.

По ее словам, из 1 млрд рублей, поступившего из федерального бюджета, большая часть будет направлена на здравоохранение — 824 млн рублей, которые потратят на борьбу с коронавирусом. Также на 122 млн рублей увеличено финансирование направлений социальной политики.

«Из средств федерального бюджета почти 100 млн рублей дополнительно выделяется на поддержку наших аграриев. Причем, это новые направления помощи. Больше половины этой суммы пойдет на возмещение затрат на приобретение кормов тем, кто занимается разведением молочного крупного рогатого скота. И почти 48 млн рублей получат производители зерна на возмещение части своих затрат на производство и реализацию продукции», — отметил заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области, председатель бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

В свою очередь, Юлия Фролова уточнила, что на здравоохранение из областного бюджета будет дополнительно выделено 312 млн рублей. Из них 255 — на компенсацию части затрат на оказание медпомощи, включенную в базовую программу ОМС, не обеспеченную средствами территориального фонда ОМС. Дополнительные 27 млн рублей предусмотрено на компенсацию сотрудникам областных учреждений здравоохранения, расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ. На 19,6 млн рублей увеличены расходы на санитарную авиацию.



Еще почти 150 млн рублей предусмотрено на возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс за период декабрь 2020 — конец ноября 2021 года.



«По данному направлению расходов контрольно-счетной палатой подготовлено заключение. В нем обозначено, что перечисление средств субсидии фактически возможно после получения заявления ресурсоснабжающей организации и проверки департаментом проектного регулирования объема отпущенного коммунального ресурса. Мы полностью с этим заключением согласны. В настоящий момент заявка от ресурсоснабжающей организации получена и департамент тарифного регулирования осуществляет контроль данных средств. Перечисление будет осуществлено только после проверки», — уточнила Юлия Фролова.

С учетом внесенных изменений общий объем доходов бюджета Томской области на 2021 год составит 88,5 млрд рублей, расход 94,3 млрд рублей, дефицит — 5,8 млрд рублей. Члены бюджетно-финансового комитета единогласно поддержали законопроект.

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