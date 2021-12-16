ТГАСУ выпустил к Новому году творческий календарь «Строим города»

16 декабря 2021 / Томский Обзор

Томский государственный архитектурно-строительный университет совместно с выпускницей архитектурного факультета Татьяной Евлаховой подготовили календарь «Строим города», в котором отмечены ключевые даты праздничных мероприятий, приуроченных к 70-летию ТГАСУ.

Как уточняют в пресс-службе вуза, дизайн выполнен в лаконичном стиле с образовательным акцентом. Каждый месяц календаря иллюстрирует один из слоев строительных работ — от поиска земельного участка в январе до полноценного города в декабре.

На отдельных страницах изображены инженерные коммуникации с источниками энергии, дороги, мосты, элементы благоустройства, здания, а также перспективные технологии устойчивого и «умного» города. Все иллюстрации календаря выполнены вручную в фирменном стиле автора.

«Создание иллюстраций к календарю ТГАСУ стало долгожданным воплощением наработанных мной навыков и умений! Интерес вызвала сама задумка — отобразить процесс строительства города в иллюстрациях к каждому месяцу, — делится Татьяна Евлахова. — Безусловно, это и образовательная работа, так как рисовать, не зная процесса, невозможно. Рисование для меня это как медитация, глубокое погружение, где, очнувшись, держишь в руках готовый результат».

Предполагается, что календарь будет распространяться как среди партнеров и выпускников ТГАСУ, так и среди широкой общественности.

Иллюстрации: пресс-служба ТГАСУ

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