В томской Михайловской роще появится особо охраняемая природная территория

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

В Михайловской роще создадут особо охраняемую природную теритоорию. Соответствующий проект, подготовленный областным департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды и департаментом архитектуры согласовало Минприроды.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, проект предполагает разделение территории на три функциональные зоны. Первая будет представлять естественную природную территорию, где расположены ценные виды деревьев и родники. На ней будет действовать особо жесткий режим использования.

Во второй, рекреационной зоне, предполагается возможность обустройства участков для отдыха, пешеходных дорожек, беседок и других малых архитектурных форм. Третья зона включает набережную реки Ушайки, с перспективой ее благоустройства.

В сообщении отмечается, что под охрану не попадает участок рощи, на котором уже размещены детские игровые и спортивные площадки, футбольное поле, площадка для выгула животных, автостоянки. Это примерно 6 гектаров из общей площади Михайловской рощи в 53 гектара. Преодплагается, что этот участок в дальнейшем можно будет развивать как современный городской сад. Кроме того, есть возможность использовать в качестве пешеходной зоны старый участок Комсомольского проспекта.

Как сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер, интерес к участку рощи, не попадающему в ООПТ, проявляет инвестор, который рассчитывает на концессионных условиях создать на нем современный парк для отдыха горожан.

«Наша задача остается прежней - сохранить ценную природную территорию, при этом сделав её комфортной для отдыха горожан. Поэтому парк никак не будет мешать родниковой и тропиночной сети. А Михайловская роща вместе с тем обретет второе дыхание», - отметил и.о. мэра.

Напомним, в Михайловской роще в последние несколько лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и также муниципальной программы «Наш город» обустроены детская площадка, несколько спортивных сооружений, включая футбольную и баскетбольную площадки, благоустроена тропиночная сеть, проведено освещение.

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