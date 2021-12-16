В Томской области разрешили проведение новогодних праздников с соблюдением эпидтребований

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

Оперштаб по противодействию распространению коронавируса разрешил проведение новогодних мероприятий в закрытых помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, для организации праздников обязательно использование оборудования для обеззараживания воздуха, дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

«В связи с тем, что нам удалось сдержать рост числа заболеваний новой коронавирусной инфекцией, оперштаб принял решение разрешить проведение новогодних мероприятий с обязательным соблюдением санитарных требований», - сообщила заместитель губернатора Томской области по социальной политики, заместитель руководителя оперштаба Алёна Левко.

Так, проведение новогодних корпоративных праздников для взрослых разрешено при заполнении не более 70% зрительских мест. Персонал заведения, артисты, аниматоры могут предоставлять свои услуги только при наличии у них законченной вакцинации от COVID-19 или перенесенного коронавируса не более полугода назад.

Детские праздники, как и в прошлом году, будут проводиться отдельно для каждого класса или группы в детском саду, без присутствия родителей и других законных представителей. При соблюдении этих требований возможна организация новогодних праздников и в учреждениях дополнительного образования. При проведении детских новогодних спектаклей зрительные места могут быть заполнены только на 50% с обязательным соблюдением социальной дистанции.

Также в очном режиме по учебным группам разрешены мероприятия для студентов колледжей и техникумов. На развлекательные новогодние мероприятия студенты университетов будут допускаются только по предъявлению документа о вакцинации или перенесенном заболевании.

Магазинам также рекомендовано увеличить количество работающих касс и время работы, вплоть до перевода на круглосуточный режим, чтобы рассредоточить покупателей, поток которых увеличится в преддверии новогодних праздников.

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