Власти Томска выделили более 5 млн рублей на обследование дома по ул. Дальне-Ключевская, 5

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2021 // Фото: admin.tomsk.ru

На обмерно-исследовательские работы проблемного дома по ул. Дальне-Ключевская, 5 в Томске из муниципального бюджета будет выделено 5,3 млн рублей. Соответствующее решение накануне приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как уточняет пресс-служба мэрии, в 2022 году подрядчик проведет полное инструментальное обследование всего здания. Работы включают комплексную оценку состава, состояния и прочностных характеристик несущей части наружных стен с западной и южной стороны здания. Обследование позволит определить точный объем работ и сумму затрат, необходимых для устранения угрозы ЧС.

Напомним, облицовочный слой каменной кладки двух наружных стен здания по ул. Дальне-Ключевская, 5 стал обрушаться еще несколько лет назад. В 2019 году ситуация была квалифицирована как угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Тогда же по заказу ЖСК «Д. Ключевская, 5» ООО «Сибирская проектная компания» разработала проект на капитальный ремонт наружных торцевых стен с западной и южной стороны здания.

Позже, в 2020 году, подрядная организация ООО «Эксклюзив-Проект» приступила к работам по проекту. Но во время демонтажа выяснилось, что парапет на южной стене здания неустойчив, а качество кирпичной кладки парапета и всего здания в целом вызывает серьезное опасение.

В августе 2021 года заместитель мэра по благоустройству Вячеслав Черноус на собрании с жителями дома по ул. Дальне-Ключевская, 5 пояснил, что объем работ по восстановлению фасада дома будет более значительным. В проекте, заказанном ЖСК, отсутствует достоверная информация о несущей способности, прочности и материалах наружных торцевых стен. В связи с этим, необходимо проведение полного инструментального обследования всего жилого дома.

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