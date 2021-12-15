Менее 200 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
15 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 197 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 234 человек, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 59 205 случаев заболевания коронавирусом. 43 401 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.
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