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Заместитель главы города Стрежевой Томской области Дениченко стал мэром

Награды и назначения, Томские новости, финансы мэрия Дениченко Заместитель главы города Стрежевой Томской области Дениченко стал мэром

Депутаты городского округа Стрежевой (Томская область) выбрали мэром Валерия Дениченко, который занимал должность заместителя главы города по экономике и финансам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управделами горадминистрации Ирину Тимошенко.

«Сегодня 15 присутствующих депутатов единогласно избрали Дениченко мэром Стрежевого», — сказала Тимошенко.

По ее словам, новый мэр вступит в должность в течении 15 дней после официального опубликования думского решения, которое, как ожидается, появится в прессе 18 декабря.

Как сообщалось, мэр Стрежевого Валерий Харахорин, выдвинутый «Единой Россией», победил на выборах в облдуму на Стрежевском одномандатном округе, набрав 5 тыс. 785 голосов. В связи с этим он принял решение сложить полномочия мэра Стрежевого.

На пост мэра Стрежевого помимо Дениченко претендовал экс-полицейский и подполковник в отставке Александр Коровятников.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от Томска, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2021 год, в Стрежевом проживают почти 40 тыс. человек.

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