Заместитель главы города Стрежевой Томской области Дениченко стал мэром

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2021 // Фото: admstrj.ru

Депутаты городского округа Стрежевой (Томская область) выбрали мэром Валерия Дениченко, который занимал должность заместителя главы города по экономике и финансам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на управделами горадминистрации Ирину Тимошенко.

«Сегодня 15 присутствующих депутатов единогласно избрали Дениченко мэром Стрежевого», — сказала Тимошенко.

По ее словам, новый мэр вступит в должность в течении 15 дней после официального опубликования думского решения, которое, как ожидается, появится в прессе 18 декабря.

Как сообщалось, мэр Стрежевого Валерий Харахорин, выдвинутый «Единой Россией», победил на выборах в облдуму на Стрежевском одномандатном округе, набрав 5 тыс. 785 голосов. В связи с этим он принял решение сложить полномочия мэра Стрежевого.

На пост мэра Стрежевого помимо Дениченко претендовал экс-полицейский и подполковник в отставке Александр Коровятников.

Стрежевой — самый северный город Томской области, в 970 км от Томска, он граничит на северо-западе с Нижневартовским районом Ханты-Мансийского автономного округа. По данным на 2021 год, в Стрежевом проживают почти 40 тыс. человек.

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