Жителю Томской области грозит 15 лет колонии за интимную переписку с малолетней

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2021 // Фото: unsplash

Тридцатилетний житель Стрежевого предстанет перед судом по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, мужчина, находящийся под административным надзором после отбытия наказания за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетного, начал переписываться с малолетней в одной из социальных сетей. Переписка имела сексуальный характер - обвиняемый отправлял ребенку текстовые сообщения непристойного содержания, делал непристойные предложения, а также предлагал прислать ему личные интимные фото. При этом мужчина знал, что его собеседница является несовершеннолетней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Его расследование завершено. Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет колонии. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Стрежевской городской суд.

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