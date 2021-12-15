18+
18+

Жителю Томской области грозит 15 лет колонии за интимную переписку с малолетней

Судебные дела, Томские новости, колония переписка задержали арестовали криминал жесть Томска педофил Жителю Томской области грозит 15 лет колонии за интимную переписку с малолетней

Тридцатилетний житель Стрежевого предстанет перед судом по обвинению в совершении развратных действий в отношении малолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, мужчина, находящийся под административным надзором после отбытия наказания за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетного, начал переписываться с малолетней в одной из социальных сетей. Переписка имела сексуальный характер - обвиняемый отправлял ребенку текстовые сообщения непристойного содержания, делал непристойные предложения, а также предлагал прислать ему личные интимные фото. При этом мужчина знал, что его собеседница является несовершеннолетней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего).

Его расследование завершено. Теперь мужчине грозит от 10 до 15 лет колонии. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Стрежевской городской суд.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Вынужденная посадка летящего из Томска Boeing-737 произошла из-за проблемы в работе механизации крыла - СКР

16 ноября 2021
Томские новости

Томичи взяли «бронзу» Кубка мира по рукопашному бою

16 ноября 2021
Томские новости

Почти треть обучающихся на курсах переподготовки «Содействие занятости» старше 50 лет

10 декабря 2021
Томские новости

Уличный ящик для писем Деду Морозу установили в Томске

6 декабря 2021
Томские новости

Женщина попала под колеса иномарки в центре Томска, требуется помощь очевидцев

19 ноября 2021
Томские новости

В канун Нового года томичей ждут две премьеры от томского ТЮЗа

13 декабря 2021
Томские новости

«Газпромнефть-Восток» расширяет линейку продукции от томских производителей

9 декабря 2021
Томские новости

Интенсив для разработчиков игр пройдет в «Точке кипения – Томск»

11 декабря 2021
Томские новости

Пропавшая в Томске 7-летняя девочка нашлась

2 декабря 2021
Комментарии для сайта Cackle