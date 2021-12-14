Виртуальная АТС «Ростелекома» за один рубль

14 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» предлагает сибирским предприятиям воспользоваться специальным предложением декабря и оценить услуги виртуальной телефонии всего за один рубль на 30 дней. Предложение действует при оформлении заявки до 30 апреля 2022 года.

Виртуальная АТС помогает настроить коммуникации в офисе без покупки дополнительного оборудования: услуга работает через интернет, звонки можно принимать на SIP-телефон, мобильный или компьютер. Облачная телефония позволяет переадресовывать и перераспределять входящие вызовы между сотрудниками, добавлять новых пользователей и подключать дополнительные услуги.

«Виртуальная АТС подходит для любого бизнеса, так как требует минимальных затрат на входе и легко масштабируется при необходимости, — рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами. — Кроме того, теперь клиентам доступна функция “Добровольная блокировка”: чтобы приостановить работу с облачной телефонией на срок до 90 дней, клиенту достаточно зайти в личный кабинет и нажать на кнопку блокировки. Все привычные настройки при этом сохранятся, а восстановить связь можно будет в любое удобное время».

Специальное предложение распространяется на два пакетных предложения «Ростелекома». За один рубль на 30 дней можно подключить 5 рабочих мест и 600 минут на любые телефоны России или 10 рабочих мест и 1 200 минут. В качестве дополнительных опций цифровой оператор предлагает сервис «Аналитика и дашборды», который позволяет анализировать эффективность работы сотрудников, услугу записи разговоров для контроля качества обслуживания клиентов или интеграцию с CRM.

Узнать подробнее о новом предложении и оставить заявку на подключение «Виртуальной АТС» можно на сайте «Ростелекома» и по телефону 8 800 200 30 00.

Согласно данным независимого консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг», «Ростелеком» лидирует по количеству абонентов виртуальной АТС по итогам 2020 года. Причем доля лидирующего региона Москвы по доходам в прошлом году снизилась, вместе с этим выросли доли в Дальневосточном, Приволжском, Южном и Сибирском федеральных округах. Услуга «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» сегодня доступна более чем в 500 городах России.

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