За неделю в Томской области выявили почти 90 нарушений эпидрежима в общественных местах

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

За прошедшую неделю, с 6 по 12 декабря в Томской области провели 671 межведомственную проверку в торгово-развлекательных центрах, магазинах, кафе, организациях сферы услуг и объектах транспорта, в ходе которых было выявлено 10 нарушений со стороны бизнеса.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, во время рейдов среди посетителей были выявлены 88 нарушителей масочного режиме в общественных местах.

Всего с начала межведомственных проверок в регионе суды рассмотрели 224 административных дела о нарушениях на предприятиях. В 184 случаях были приняты решения об административном штрафе, в трех — о приостановлении деятельности, еще в четырех вынесли предупреждения. Из-за малозначительности правонарушений прекращены 33 административных дела.

Напомним, в начале декабря губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил действующий в регионе режим ограничений на неопределенный срок.

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