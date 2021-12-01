В Томской области продлили режим ограничений со смягчениями

1 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Сегодня, 1 декабря, в Томской области на неопределенный срок продлили режим ограничений с некоторым смягчением. Такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по противодействию распространению COVID-19, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Так, с 1 декабря сертификаты о вакцинации либо о перенесенном заболевании по-прежнему обязательны к предъявлению на входе во все учреждения общепита, спортивные объекты, при посещении кинотеатров, театров, библиотек, конференций, выставок, парикмахерских, салонов красоты, при проживании в гостиницах, хостелах, в санаториях.

При этом сертификаты не потребуются в учреждениях здравоохранения (поликлиниках, аптеках, оптиках), в госучреждениях (МФЦ, ГИБДД, Росреестр, почта, суды), банках и их мобильных офисах, а также в магазинах.

Решением главы регионе могут возобновить работу кинозалы, клубы, залы для боулинга, бильярда, караоке и другие развлекательные учреждения, а также кафе и рестораны. Главное условие - заполнения не более чем на 70%. Детские развлекательные центры — при заполнении наполовину. При этом у посетителей должны быть с собой сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании, или действующий отрицательный ПЦР-тест. Один из этих документов должны иметь при себе и сотрудники.

В сообщении также отмечается, что участники контрольных рейдов вправе попросить вместе с сертификатом любой документ, удостоверяющий личность. Сохраняются требования к масочному режиму и обеззараживанию помещений, наличию антисептиков.

При соблюдении этих условий разрешена работа развлекательных учреждений в вечернее и ночное время.

«Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Томской области снизились с прошлой недели на 10%, — прокомментировал решение об ослаблении режима губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Ежесуточно выявляется примерно одинаковое количество заболевших. Да, их до сих пор много, но цифра стабильна, она не растет. Как мы и обещали, при первых признаках стабилизации ситуации мы первым делом пойдем на смягчение мер для бизнеса и людей. Сегодняшняя обстановка позволяет это сделать. Но это не отменяет нашей большой настороженности по отношению к болезни. Если мы увидим рост, если темпы вакцинации снизятся — условия режима снова будем пересматривать».

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