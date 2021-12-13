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Более 220 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Томской области, 3 заболевших скончались

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 229 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 204 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 58 800 случаев заболевания коронавирусом. 42 945 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05.

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