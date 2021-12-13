В Томске включили главную городскую ёлку и новогоднюю иллюминацию
13 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Накануне, 12 декабря, в Томске на пл. Ново-Соборной зажгли огни главной городской елки.
В рамках мероприятия также были подведены итоги блиц-турнира фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный Томск».
Одновременно с включением главной городской елки на улицах Томска заработала праздничная иллюминация.
Фото: Владимир Дударев
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