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В Томске включили главную городскую ёлку и новогоднюю иллюминацию

Новый год ❄, Томские новости, елка новый год праздники гирлянды В Томске включили главную городскую ёлку и новогоднюю иллюминацию

Накануне, 12 декабря, в Томске на пл. Ново-Соборной зажгли огни главной городской елки.

В рамках мероприятия также были подведены итоги блиц-турнира фестиваля ледовых скульптур «Хрустальный Томск».

Одновременно с включением главной городской елки на улицах Томска заработала праздничная иллюминация.

Фото: Владимир Дударев

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