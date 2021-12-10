Северчанин хотел увеличит лимит кредитной карты, а вместо этого лишился 300 тыс. рублей

10 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Житель Северска стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 52-летнему мужчине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником клиентской службы одного из банков. Он рассказал, что северчанин может принять участие в акции и увеличить лимит по своей кредитной карте, но для этого надо пройти процедуру авторизации.

Мошенник уточнил, что для подтверждения своих данных мужчине нужно назвать коды из СМС-сообщений, что тот и сделал. После этого северчанину пришли сообщения о списании денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ «Кража».

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