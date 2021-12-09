«Радио Сибирь» подарит томичам «Сибирскую сказку»

В честь грядущего 30-летия «Радио Сибирь» возвращает свой новогодний проект «Сибирская сказка». Томичи смогут получить подарочную книгу-раскраску с QR-кодом, ведущим на саму аудиозапись произведения.

Как сообщают организаторы, сказку написал один из авторов радиостанции, а озвучили её профессиональные актеры. Аудиозапись наполнена тематическими звуками и музыкой.

«„Сибирская сказка» в этом году посвящена мальчику Матвею, который постоянно играет в гаджеты, мало гуляет и почти совсем не читает книги. И вот однажды он встречает учёного кота по имени Мистер Блэк, который увлекает Матвея в сказочный мир книг…», — говорится в сообщении.

Сказку подарят всем, кто оставит в комментариях к этому посту сообщение «Хочу сибирскую сказку». Подарки начнут вручать 21 декабря. За подробностями можно следить в эфире радиостанции и в группах в социальных сетях.

Проект «Сибирская сказка» стартовал в Томске в 2009 году, за время его существования было создано 8 отдельных историй и 1 подарочный сборник. Проект создавался местной радиостанцией «Радио Сибирь», в разные годы к нему присоединялись различные партнеры.

«Сибирская сказка» — это аудио-спектакль, записанный на CD-диск и оформленный в красивую подарочную упаковку. Для каждого выпуска пишется уникальный сценарий, сказка озвучивается профессиональными актерами. Диски не продаются, они распространяются исключительно как подарок детям.

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