Томичка запустила новый «открыточный» проект про Томск

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2021 // Фото: instagram.com/tomsk_aesthetics

Томичка Ольга Земцева выпускает открытки с видами Томска, призывающие любить город и Сибирь.

«Идея пришла в 2019 году после моей поездки в Питер, — рассказывает Ольга. — Я заметила удивительную особенность, что жители города очень любят его и гордятся им. Они выражают это при помощи классных крылатых фраз, сувенирной продукции, (в том числе и открыток), создают нетуристические экскурсии по дворам и парадным. И тут я поняла, что Томску этого очень не хватает, хотя наш город этого более чем достоин, у нас также есть, что показать. А ещё здесь так много студентов и, кстати, туристов тоже хватает!»



Тогда Ольга начала очень много гулять по городу, делать фото и делиться ими в своем Instagram. Её подписчики начали живо интересоваться, что за места попали на снимки. Тогда же Ольге пришла в голову идея сделать открытки на основе собранных снимков.

«Я рисовала их дома от руки на бумаге и поняла, что идеи нужно срочно воплощать в жизнь и обратилась за помощью к своей сестре Кате, которая является художником и дизайнером. Мы начали реализовывать все мои идеи, — вспоминает Ольга Земцева. — Вообще, когда создавались открытки, я смотрела сувенирную продукцию, которую предлагают сейчас в городе и поняла, что альтернативы и интересных вариантов просто нет, а идей у меня оказалось очень много. Проект был запущен в ноябре».

Ольга также отметила, что после подготовки дизайна открыток она решила создать пространство без новостной повестки, где люди могли бы увидеть красоту города, которую они обычно не замечают. Так появился «Люби Томск», где публикуются фото интересных мест, архитектуры, красивые фотографии авторов проекта и жителей города, которые опубликовали их в своем Instagram, отметив аккаунт проекта.

«Хочется развивать Томск, показывать его туристам с разных сторон и рассказывать о городе его жителям.

Я просто поняла, что в моих силах сделать новую площадку и дать „глоток свежего воздуха“, а также показать свое видение города», — отмечает Ольга.

В дальнейшем она планирует развивать страницу, делать интересные подборки с архитектурой и местами в городе, которые точно стоит посетить. Также в рамках проекта будет создан путеводитель по интересным нетуристическим местам города. Кроме того, будет обновляться и линейка открыток.

«Сейчас я запускаю новогодние боксы с открытками, чтобы каждый желающий мог приобрести его в подарок для своих близких и знакомых к Новому году. У них зимнее оформление и наполнение открыток может быть любым по желанию. Знаю, что многие студенты уезжают из Томска в родные города и будет здорово привезти своим близким частичку Томска и познакомить их таким образом с нашим сибирским городом», — отмечает Ольга.



Купить открытки можно здесь. Позже они появятся и в точках розничной продажи.

Фото: instagram.com/tomsk_aesthetics

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