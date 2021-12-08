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Двухдневный семинар по применению инструмента управленческих поединков в бизнесе пройдет в «Точке кипения – Томск»

Томские новости, бизнес точка кипения образование мастер-класс Двухдневный семинар по применению инструмента управленческих поединков в бизнесе пройдет в «Точке кипения – Томск»

В четверг и пятницу, 9-10 декабря, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдет двухдневный семинар «Управленческие поединки: разбор ситуаций и разбор ценности» для руководителей, собственников бизнеса и специалистов, чья деятельность сопряжена с продажами или управлением.

Программа семинара включает два мероприятия:

9 декабря, 16:00-20:00 – семинар «Управленческие поединки: разбор ситуаций»
10 декабря, 10:00-14:00 – семинар «Разбор ценности: учись искусству говорить себе правду»

Как сообщают организаторы мероприятия, в ходе семинара участники узнают о практическом применении инструмента управленческих поединков для развития навыков построения стратегии и тактики ведения переговоров и решения управленческих задач. Сегодня технология управленческих поединков также применяется для развития, оценки управленческого персонала, построения управления внутри компании и формирования управленческих команд.

Двухдневный семинар «Управленческие поединки: разбор ситуаций и разбор ценности» проведет Лариса Давыдова, тренер Таллиннской школы менеджеров, член Президиума Московского отделения Федерации управленческой борьбы, судья первой категории Федерации управленческой борьбы, собственник и руководитель компании в образовательной сфере, автор обучающих технологий «Клуб социальных технологий» и «Клуб высоких технологий управления».

К участию в семинаре приглашаются руководители и собственники бизнеса, а также специалисты, профессиональная деятельность которых связана с продажами или управлением.
Семинар пройдет в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26, 2 этаж). Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Основоположником искусства управленческой борьбы, автором и разработчиком оценочной технологии руководителей и специалистов является Владимир Тарасов – социальный технолог, бизнес-тренер, основатель и научный руководитель первой школы бизнеса на территории бывшего Советского Союза – Таллиннской школы менеджеров. В мае 2001 года была создана Федерация Управленческой Борьбы (ФУБ). В настоящее время ФУБ насчитывает порядка 30 региональных отделений. В 2014 году было создано Томское отделение Федерации Управленческой Борьбы. С 2008 года ежегодно проводится Чемпионат России по Управленческой борьбе.

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