В корпусе ТГПУ на голову студентки упала штукатурка
8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: by Mat Napo on Unsplash
Томские следователи проверяют информацию об обрушении на студентку штукатурки с потолка в корпусе ТГПУ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
«Проводится проверка размещенной в СМИ информации об обрушении 7 декабря 2021 года на студентку штукатурки с потолка в корпусе санатория-профилактория Томского государственного педагогического университета», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что девушку доставили в больницу, её состояние стабильное.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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