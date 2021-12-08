В корпусе ТГПУ на голову студентки упала штукатурка

Томские следователи проверяют информацию об обрушении на студентку штукатурки с потолка в корпусе ТГПУ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Проводится проверка размещенной в СМИ информации об обрушении 7 декабря 2021 года на студентку штукатурки с потолка в корпусе санатория-профилактория Томского государственного педагогического университета», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что девушку доставили в больницу, её состояние стабильное.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: