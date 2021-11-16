Женщина пострадала при столкновении встречных автомобилей в Томске
8 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне утром, 7 декабря, в Томске столкнулись встречные Toyota Avensis и Lada Kalina, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 8.30 на ул. Континентальной, 8/13. По предварительным данным, 35-летний водитель иномарки во время обгона допустил столкновение со встречным автомобилям.
В результате ДТП травмирована 43-летняя женщина-водитель Lada Kalina.
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