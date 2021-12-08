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В воскресенье в Томске включат новогоднюю иллюминацию и зажгут городские елки

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В воскресенье, 12 декабря, в Томске зажгут главную городскую ель на площади Ново-Соборной, а также праздничную иллюминацию и все городские елки, сообщает пресс-служба мэрии.

Ледовые городки заработают также в конце этой недели. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер поручил проводить приемку ледяных горок и других объектов по мере их готовности, чтобы не затягивать процесс открытия ледовых городков.

«Погода в декабре немножко нас держала в напряжении, сегодня настоящий сибирский мороз, поэтому двигаемся к тому, чтобы к выходным у нас была максимальная готовность, — сообщил во время прошедшего сегодня выездного совещания Михаил Ратнер. — Задача, чтобы все эти елочки и горочки были безопасны и наши ребятишки, томичи, с удовольствием встретили Новый год».

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