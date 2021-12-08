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«Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021»

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Представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) подвели итоги VII Всероссийского конкурса «Спасибо интернету — 2021». Результаты были объявлены в ходе Недели российского интернета (RIW 2021).

Ежегодный конкурс «Спасибо интернету!» организован разработчиками программы «Азбука интернета» — «Ростелекомом» и ПФР — для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ. Всего было подано около 5 000 заявок из 79 регионов РФ, 85% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов. Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса. 33,8% участников конкурса — работающие пенсионеры, их количество по сравнению с предыдущими годами уменьшилось. При этом значительно увеличилось количество тех, кто занимается общественно-полезной деятельностью: выход на пенсию и умение пользоваться интернетом дают возможность реализовывать как собственные интернет-проекты, так и участвовать в различных общественных программах. Около 30% работ поступило от «серебряных» волонтеров, некоторые из них получили гранты от НКО.

Конкурс проводился по шести номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я — интернет-звезда», «Мой интернет-проект».

Сразу четверо сибиряков оказались среди лауреатов: Новосибирск, Алтай, Красноярск и Иркутск, а Кемеровская область вошла в топ-10 по числу участников.

Все материалы размещены на портале «Азбука интернета» в разделе «Конкурсные работы», итоги будут опубликованы в разделе «Победители».

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