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В Томске мужчина украл с работы алюминиевые пути на 1,5 млн рублей

Происшествия, Томские новости, уголовное дело арестовали задержали криминал жесть Томска цветмет В Томске мужчина украл с работы алюминиевые пути на 1,5 млн рублей

Томские полицейские задержали подозреваемого в краже 150 метров алюминиевых путей с территории одного из городских предприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленником оказался 36-летний работник организации, у которого ранее не было проблем с законом. По предварительным данным, мужчина при помощи «болгарки» распилил алюминиевые пути на более мелкие части, погрузил их в служебный автомобиль и уехал с территории предприятия.

Ущерб, причиненный действиями злоумышленника, оценивается в 1,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.158 УК РФ «Кража».

Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к совершению еще 6 эпизодов хищения имущества на данном предприятии. Возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

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