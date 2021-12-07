Томская область не смогла привлечь кредитные линии на 9 млрд руб. из-за отсутствия заявок

7 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Департамент финансов Томской области не смог привлечь три кредитные линии с суммарным лимитом 9 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные госзакупок.

Аукционы признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Регион планировал привлечь три кредитные линии с лимитами 5 млрд рублей, 3 млрд рублей и 1 млрд рублей. Линии предполагалось взять на срок от 1,5 до 3 лет. Начальные (максимальные) цены контрактов соответствовали процентной ставке 8,5% годовых.

Как сообщалось, в октябре власти Томской области сначала объявили аукционы на привлечение 9 невозобновляемых кредитных линий с суммарным лимитом 27 млрд рублей, однако затем отменили торги из-за повышения ставки ЦБ до 7,5%. Максимальные процентные ставки по этим линиям предполагались на уровне от 7,75% до 8,25% годовых.

Доходы бюджета Томской области на текущий год с учетом последних поправок утверждены в размере 87,447 млрд рублей, расходы — 93,22 млрд рублей, дефицит — 5,772 млрд рублей, или 6,2% расходов.

Предельный размер госдолга региона на 1 января 2022 года определен в размере 38,842 млрд рублей. При этом на 1 ноября 2021 года его объем составил 54,063 млрд рублей, из которых 35,119 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты, 18.944 млрд рублей — на долговые ценные бумаги.

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