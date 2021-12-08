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Томичам представят «неоднозначную» пластическую драму

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В выходные, 12 и 13 декабря, компания «Театрьер» при школе музыки, театра и кино «Виртуозы» представит свой новый проект «Элина и дикие». Томичам покажут «неоднозначную пластическую драму» в одном из городских подвалов.

Как сообщают организаторы, постановка состоит из пролога-перформанса и самого сценического действия — пластического спектакля.

Создатели вдохновлялись известным сказочным сюжетом, но в своей интерпретации постарались затронуть серьезные и неоднозначные смыслы человеческой жизни, в том числе тему добра и зла, а также границ между ними.

«Главная героиня драмы — женщина, рискующая своей жизнью одновременно и из любви и из мести. Этот новый самобытный проект от „Театрьера“ поднимает много вопросов для каждого зрителя», — рассказали «Томскому Обзору» организаторы.

Режиссёром спектакля выступила Юлия Ермолаева. В постановке принимают участие актеры компании «Театрьер» при пространстве музыки театра и кино «Виртуозы».

Стоимость билетов — 450 рублей. Место действия раскрывается при бронировании билетов, стоимость — 450 рублей. Справки по телефону: 8 (913) 803-23-30.

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