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Томские власти увеличат финансирование программы по сохранению исторического наследия в 2022 году

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Томские власти в 2022 году увеличат расходы на программу по сохранению исторического наследия на 3,7 млн рублей. Такое решение принято сегодня на заседании согласительной комиссии с участием депутатов городской Думы и представителей администрации Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, общая сумма финансирования программы в следующем году составит более 8 млн рублей.

Часть выделенных средств пойдет на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт трех объектов исторического наследия: домов по ул. Красноармейская, 67/1, пер. Кустарный, 3 и ул. Дзержинского, 12.

Порядка 4,4 млн рублей планируется выделить на обеспечение сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, объектов деревянного зодчества. Кроме того, часть этих средств пойдет на субсидии некоммерческим организациям, которые реализуют проекты по сохранению объектов культурного наследия и объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью.

Также по итогам заседания комиссии принято решение заложить в проект бюджета на 2022 год почти 106 млн рублей на реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие и совершенствование архитектурного облика Города Томска».

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