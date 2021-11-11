В Иркутске появится музей на древнем некрополе

Томский Обзор / Фото: 6 декабря 2021 // Фото: 2gis.ru

В Иркутске построят музейно-консервационный комплекс на территории «Глазковского некрополя» в парке Парижской коммуны. Предполагается, что его площадь составит 19,8 тыс. кв. м, сообщает агентство новостей «Интерфакс».

«Долгие годы реализация такого уникального проекта стопорилась из-за различных ограничительных мер, связанных с тем, что статус территории — археологический памятник. Сегодня нам удалось разработать такой сценарий, реализация которого не попадает под запреты», — рассказал мэр города Руслана Болотова.

Первый этап строительства музейного комплекса оценивается в 250 млн рублей. В его рамках планируется создать музей истории человека.

Глава Иркутска Руслан Болотов отметил, что этот комплекс станет единственным в России и в мире археологическим музеем под открытым небом с захоронениями каменного века.

«И это, несомненно, привлечет к нам совсем другого туриста. Тех, что путешествуют не с целью отдыха, а с тем, чтобы узнать что-то новое», — отметил Болотов.

Ожидается, что «Глазковский некрополь» смогут посещать порядка 400 тыс. человек в год, а его прибыль, со всеми сопутствующими бизнесами, может составить 180 млн рублей ежегодно, добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что предварительно определен земельный участок под музейный комплекс. Это территория, где сейчас расположена подстанция ПС-35. В администрации города ведется работа по передаче сооружения и участка под ним в муниципальную собственность.

Отмечается, что проектировщики уже разработали эскиз двухэтажного объекта площадью около 1 тыс. кв. м. Основной акцент сделан не на архитектурный вид, а на экспозиционную составляющую.

«Глазковский некрополь» — археологический памятник в Иркутске, единственный в мире некрополь эпохи верхнего палеолита, сохранившийся в центре города. В нем обнаружены погребения двух культур — китойской и глазковской. Он расположен в районе Кайской горы на левом берегу реки Ангары. Основная часть находится на территории парка Парижской коммуны в Свердловском округе.

Памятник археологии был открыт в 1887 года археологом, членом Русского географического общества Николаем Витковским. За весь период раскопок были зафиксированы и раскопаны 71 древняя могила, в которых находилось 115 погребенных. Возраст захоронений — около 8 тыс. лет.

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