Томский филиал «Ростелекома» поддержал областной фестиваль рисунков

6 декабря 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

В начале декабря в Томске подвели итоги заочного областного фестиваля рисунков «Словография», направленного на привлечения интереса молодежи к изучению русского языка. «Ростелеком» выступил партнером мероприятия, организованного сектором литературы по искусству Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина при участии организации «Российский фонд культуры».

К участию в конкурсе приглашались учащиеся школ, лицеев и колледжей региона в трех возрастных группах. Ребятам было предложено нарисовать фразеологизмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки. На суд жюри поступило 49 работ со всей Томской области.

«Русский язык — это основа нашего государства, а также исторического и культурного наследия. Он настолько богат фольклором, хранящим мудрость поколений, что современные дети не всегда понимают значение фразеологизмов. Поэтому, организуя это мероприятие, мы хотели заинтересовать и познакомить ребят с крылатыми фразами, которые делают нашу речь эмоциональной, выразительной и яркой. Благодарим компанию „Ростелеком“ за сотрудничество, поддержку и предоставленные подарки участникам фестиваля», — рассказала заместитель директора по культурно-просветительской и проектной работе Томской областной библиотеки им. А. С. Пушкина Ольга Федотова.

«Ростелеком» предоставил десять сертификатов на бесплатное пользование образовательным сервисом «Лицей» на три месяца. Призы получат победители, чьи работы набрали наибольшее количество голосов в читательском онлайн-голосовании. Посмотреть рисунки участников можно в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Компания „Ростелеком“ всегда активно поддерживает фестивали, конкурсы, мероприятия, которые помогают школьникам и студентам творчески развиваться. Для ребят мы готовы предложить цифровой сервис „Лицей“, который наверняка будет полезен в учебе и саморазвитии, а заниматься можно в любое удобное время», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Ростелеком Лицей» — это образовательная платформа, которая объединяет уроки по школьной программе и содержит полезный контент для всех членов семьи. Сервис постоянно обновляется и пополняется актуальными программами. Для пользователей портала предлагается пройти обучение на курсе по развитию речи. Опытные преподаватели подготовили упражнения, которые учат правильно подбирать слова, формулировать предложения, говорить громко и внятно. Ребята с новыми навыками смогут четко и уверенно общаться со сверстниками и взрослыми.

Узнать более подробную информацию об онлайн-сервисе «Ростелеком Лицей» можно на сайте «Ростелекома» и по номеру 8 800 350 03 35.

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