Томичей приглашают на большие американские гастроли в Underground

3 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

На следующей неделе, 9 и 10 декабря, в томском джаз-кафе Underground пройдут большие американские гастроли. Два дня для томичей будут играть известные музыканты из США — Чарльз Бёртон и Ли Мэйс, сообщают организаторы.

«После вынужденного месячного перерыва джаз-клуб Underground вновь возобновляет свою работу. Чтобы поделиться нашей радостью мы решили сделать томичам джазовый подарок. Назвали мы его большие джазовые гастроли, в рамках которых мы организуем два больших концерта», — отметил создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

В четверг, 9 декабря, перед томичами выступит знаменитый блюзмен Чарльз Бёртон. Гость крупнейших блюзовых фестивалей порадует гостей зажигательной и очень энергичной манерой игры на гитаре.

Приобрести билеты на выступление Чарльза Бёртона можно здесь.

На следующий день, 10 декабря, перед томичами выступит один из корифеев смуз джаза (smooth jazz) Ли Мейс — обладатель премии Dove Awards, известный вокалист и композитор, музыкант с собственной философией и лучезарной улыбкой.

Приобрести билеты на выступление Ли Мейса можно здесь.

«На сцене выступят мэтры. У каждого из них за плечами более 40 лет джазового стажа. Их треки крутились на первых радиостанциях США еще в 70-80х годах, — отметил Олег Усенко. — Мы с удовольствием приглашаем томичей и гостей города, любителей джаза и уютной атмосферы к нам в гости».

Стоимость билета: 1 250 руб. в основном зале, 250 руб. в прилегающих залах.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.-

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