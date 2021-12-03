Бенефициар и руководитель томской группы компаний «Лама» Левчугов задержан по делу о взятке сотруднику СКР — источник

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2021 // Фото: Владимир Дударев

Сотрудники правоохранительных органов задержали бенефициара и руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова по делу о взятке руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергею Арефьеву, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Левчугов, подозреваемый в посредничестве при передаче взятки, задержан. Его вместе с Арефьевым этапируют в Москву для избрания меры пресечения», — сказал собеседник агентства.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Арефьева.

По версии следствия, он расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица.

Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

«Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве», — говорится в сообщении СКР.

Группа компаний «Лама» (розничная торговая сеть) была создана в 1993 году. В настоящее время она объединяет несколько десятков разноформатных магазинов, представленных в Томске и Северске под торговыми марками «Абрикос», «Абрикос плюс», «Лама», «Смайл сити», «Мирамикс», «Мармелайт». Также с ГК «Лама» аффилирован крупнейший в Томске торгово-развлекательный центр «Изумрудный город».

Левчугов также является руководителем и совладельцем новосибирского ООО «Сибаэрокрафт», которое владеет авиационной площадкой им.Чкалова под Томском.

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