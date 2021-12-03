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Томичей ждут снег с дождем и сильный ветер

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Сегодня, 3 ноября, в Томске и Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области ожидаются местами осадки, в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, порывы ветра до 16-21 м/с. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ЖКХ и энергетического комплекса, падением слабозакрепленных конструкций, дорожно-транспортными происшествиями, пожарами в жилом секторе.

Жителям необходимо соблюдать меры личной и пожарной безопасности. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

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