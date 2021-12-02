В Томске заработал новый мобильный пункт вакцинации

2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сегодня, 2 декабря, в томском торговом центре «Смайл Сити» заработал новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Поставить прививку здесь можно со вторника по пятницу с 14.00 до 18.30, в субботу — с 11.00 до 18.30, в воскресенье — с 11.00 до 15.00. Пункт работает на втором этаже торгового центра по адресу ул. Учебная, 48д.

Таким образом, сегодня в Томске работают 13 мобильных пунктов вакцинации. Из них шесть в торговых центрах: «Смайл Сити» (ул. Учебная, 48д), «Мирамикс» (пр. Мира, 36), «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б), «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13), «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1), «Мегаполис» (пр. Ленина, 217). Один пункт вакцинации работает в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12), два — в отделениях МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д и улице Пушкина, 63/5. Четыре мобильных пункта в медицинских учреждениях — в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105), в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 на Иркутском тракте, 156 и улице Репина, 12, в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

Ознакомиться с графиком работы пунктов вакцинации можно ознакомиться здесь.

Прививку также можно поставить в поликлинике по месту прикрепления. При вакцинации потребуется паспорт и СНИЛС.

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