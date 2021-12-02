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В Санкт-Петербурге задержали грабителя, укравшего у томича 85 биткоинов

Криминал, Происшествия, Томские новости, биткоины арестовали задержали украли криптовалюты майнинг В Санкт-Петербурге задержали грабителя, укравшего у томича 85 биткоинов

Полицейские задержали одного из подозреваемых в краже у томича 85 биткоинов, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Мужчину задержали в Санкт-Петербурге. В ходе обыска по месту проживания у него обнаружили и изъяты около 36 млн рублей. Мужчину арестовали.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников разбойного нападения», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

напомним, ранее неизвестные ограбили 24-летнего жителя Томска. На него напали в подъезде и завели в квартиру. Там, угрожая предметом, похожим на пистолет, злоумышленники заставили его войти в личный кабинет криптовалютной биржи и перевести им 85 биткоинов. Также грабители забрали гаджеты, деньги и документы на сумму более 400 тыс. рублей.

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