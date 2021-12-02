В Томске оцифруют 78 редких книг «Скитской библиотеки»

2 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Научная библиотека ТГУ

Научная библиотека и факультет исторических и политических наук Томского государственного университета займутся оцифровкой и введением в научный оборот 78 редких книг старообрядческой «Скитской библиотеки».

Как сообщает пресс-служба вуза, издания, написанные на кириллице в 1587–1916 годах представляют значительный научный интерес для исследователей истории русского книгопечатания и крестьянской книжной культуры Сибири.

Работы по оцифровке будут проходить в рамках проекта «Таежный старообрядческий скит как хранитель, реставратор и читатель старинной кириллической книги» на средства гранта международной программы «Архивы в опасности», финансируемой благотворительным фондом «Аркадия» Лисбет Раузинг и Питера Болдуина и курируемой Британской библиотекой.

«Прежде чем размещать книги в открытом доступе, их нужно снабдить описаниями и метаданными. Так что нашей группе предстоит большая работа по воссозданию истории каждого экземпляра, читательских и реставрационных практик сибирских крестьян-монахов», — рассказывает руководитель проекта, доктор исторических наук, профессор ФИПН ТГУ Елена Дутчак.

Коллекция рукописных и старопечатных книг, изданий старообрядческих типографий конца XV — начала XXI веков насчитывает 246 экземпляров. В начале 2000-х годов «Скитская библиотека» передана таежной старообрядческой общиной в Научную библиотеку Томского государственного университета в знак уважения к работе университетских археографов. В 2015 году была оцифрована и введена в научный оборот рукописная часть коллекции. В 2021 году НБ и ФИПН получили грант на оцифровку оставшейся — печатной — части коллекции.

«Книги выходили малыми тиражами, половина из них содержит ложную информацию о месте и времени выхода издания или вообще ее не имеет. Практически все книги содержат владельческие и читательские записи, самые ранние из которых выполнены русской скорописью в XVII в., самые поздние — в последней четверти XX в. Исследование обещает быть очень интересным», — отмечает Елена Дутчак.

Значимую часть проекта составит и работа по консервации изданий. Книги имеют следы разрушения из-за неблагоприятных условий долговременного хранения в таежном скиту: на улице, в неотапливаемых помещениях, земляных ямах-тайниках. Соответственно, их необходимо подготовить к оцифровке, а затем создать условия для длительного хранения. Этим будет заниматься команда реставраторов НБ ТГУ.

После завершения работ по текущему гранту в феврале 2023 года вся коллекция, как ее рукописная, так и печатная часть, станет доступна онлайн на сайте Британской библиотеки, а также в Электронной библиотеке (репозитории) ТГУ и на портале «PRO Сибирь».

Программа «Архивы в опасности» (the Endangered Archives Programme) нацелена на спасение и сохранение письменного наследия культур, которые находятся под угрозой исчезновения, причем, состояние самого письменного наследия также близко к разрушению. Программа запущена с 2004 года и обеспечила финансирование более 400 проектов в 90 странах.

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