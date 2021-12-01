Томские скалолазы привезли награды с чемпионата и первенства Сибири

Томский Обзор / Фото: 1 декабря 2021 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства Сибири по скалолазанию, которые проходили в Краснообске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в турнирах приняли участие около 300 спортсменов из разных регионов. Томские спортсмены отличились в дисциплине "лазание на скорость". Так, Геннадий Цветков стал вторым, а Павел Дергайм занял третье место.

На первенстве томичи стали обладателями четырех наград в двух дисциплинах: «боулдеринг» и «лазание на трудность». Платон Черников дважды стал победителем среди юношей 14-15 лет, обладателем двух серебряных медалей в этой же возрастной категории стал Константин Пак.

Платон Черников занимается в клубе «Созвездие» у Екатерины Обуховой, подопечный Марины Луневой Константин Пак является воспитанником томской ДЮСШ № 16.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: