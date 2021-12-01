18+
18+

Томские скалолазы привезли награды с чемпионата и первенства Сибири

Спорт, Спорт в Томске, Томские новости, спорт скалолазание альпинисты томский спорт Томские скалолазы привезли награды с чемпионата и первенства Сибири

Томские спортсмены завоевали медали чемпионата и первенства Сибири по скалолазанию, которые проходили в Краснообске.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в турнирах приняли участие около 300 спортсменов из разных регионов. Томские спортсмены отличились в дисциплине "лазание на скорость". Так, Геннадий Цветков стал вторым, а Павел Дергайм занял третье место.

На первенстве томичи стали обладателями четырех наград в двух дисциплинах: «боулдеринг» и «лазание на трудность». Платон Черников дважды стал победителем среди юношей 14-15 лет, обладателем двух серебряных медалей в этой же возрастной категории стал Константин Пак.

Платон Черников занимается в клубе «Созвездие» у Екатерины Обуховой, подопечный Марины Луневой Константин Пак является воспитанником томской ДЮСШ № 16.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске подписали хартию Большого университета

19 ноября 2021
Томские новости

Еще 4 человека скончались от коронавируса в Томской области

7 ноября 2021
Томские новости

Томские ученые создали теплоизоляционные материалы из вторичного сырья

11 ноября 2021
Томские новости

В Томске открылась выставка «Корень „Нары́м“»

1 декабря 2021
Томские новости

Более 1 800 птиц погибли в крупном пожаре в Томской области

30 ноября 2021
Томские новости

Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

10 ноября 2021
Томские новости

В Томске впервые отметят день преподавателя высшей школы

19 ноября 2021
Томские новости

Сибирское ускорение: «Ростелеком» и GFN.RU поднимают облачный гейминг в СФО на новую высоту

10 ноября 2021
Томские новости

Директора томской компании-оператора по обращению с ТКО приговорили к 4 года колонии за хищении 8,5 млн рублей

17 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle