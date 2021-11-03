Женщина и девочка пострадали при столкновении «Газели» и Toyota в Томске
30 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне вечером, 29 ноября, в Томске столкнулись Toyota Rav-4 b ГАЗ А23R32, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в 17.50 на ул. Транспортной, 4б. По предварительным данным, 20-летний водитель «Газели» не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди иномарки.
В результате ДТП 37-летняя женщина-водитель и 9-летняя девочка пассажир легкового автомобиля с травмами доставлены в медучреждение.
Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу ул. Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефон: 8 (38-22) 79-46-93.
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