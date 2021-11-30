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Более 1 800 птиц погибли в крупном пожаре в Томской области

Происшествия, Томские новости, пожар горит сводка происшествий жесть Томска Более 1 800 птиц погибли в крупном пожаре в Томской области

Накануне утром, 29 ноября, в Стрежевом при пожаре в брусовом строении погибли 1 868 кур и перепелов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 8.36. К приезду пожарных здание было полностью охвачено огнем. Ликвидировать пожар удалось только к 11.30.

В результате обгорела деревянная обрешетка крыши по всей площади, потолочные перекрытия, внутри обгорели стены. Внутри здания находились 1088 кур-несушек, 574 бройлера, 206 перепелов. Все птицы сгорели или задохнулись.

Общая площадь пожара составила 240 кв. метров. На месте работали 2 автоцистерны и 8 человек.

Причина возгорания устанавливается.

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