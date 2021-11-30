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На прошлой неделе в Томской области почти на четверть увеличили число антиковидных рейдов

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, коронавирус рейды проверки масочный режим эпидемия пандемия На прошлой неделе в Томской области почти на четверть увеличили число антиковидных рейдов

На прошедшей неделе в Томской области провели более 630 проверок соблюдения сантитарно-эпидемиологических требований в общественных местах.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, во время рейдов составлено 16 протоколов в отношении бизнеса и 160 — в отношении клиентов. При этом за неделю до при меньшем количестве рейдов число выявленных нарушений было почти вдвое больше.

Из 632 проведенных в регионе за неделю рейдов 333 прошли в Томске и Томском районе, остальные 299 — в других муниципалитетах. Административные протоколы получили посетители торговых центров «Изумрудный город», «Лента», магазинов «Пятерочка», «Дионик», а также пассажиры маршрутного транспорта.

«Отчасти так устроен наш менталитет: пока есть контроль — правила выполняются. Как только правоохранители посмотрели в другую сторону, многие почему-то решают, что можно нарушать», — прокомментировал выросшую активность межведомственных групп заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

По его словам, правоохранителям известны места, где организован формальный пропускной контроль без фактической проверки документов о вакцинации или перенесенной новой коронавирусной инфекции.

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