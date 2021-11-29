Еще трое скончались от коронавируса в Томской области
29 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: unsplash.com
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 252 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 149 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 55 095 случаев заболевания коронавирусом. 39 972 заболевших выздоровели.
Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.
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