Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2021 // Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 252 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 149 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный Оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 55 095 случаев заболевания коронавирусом. 39 972 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,95.

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