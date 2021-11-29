В Томской области открылась первая ледовая переправа

29 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

В Томской области открыта первая в этом сезоне ледовая переправа. Она располагается на реке Ларь-Ёган у населенного пункта Ларино, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По переправе длиной 134 метра могут проезжать транспортные средства массой до 2 тонн. Предполагается, что в процессе эксплуатации ее грузоподъемность изменится в зависимости от погодных условий.

Всего в этом году на территории Томской области запланировано открытие более 60 ледовых переправ и двух наплавных мостов. Сегодня эти мосты уже действуют на реке Салат и на реке Чижапка в Каргасокском районе. Их грузоподъемность — до 35 тонн.

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