Госинспекторы заповедника «Васюганский» получили 5 новых снегоходов

27 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Накануне, 26 ноября, в Томске государственным инспекторам заповедника «Васюганский» вручили 5 новых снегоходов. Таким образом завершилось двухдневное обучение служащих, которые будут следить за порядком на особо охраняемой природной территории в Томской и Новосибирской областях.

Как сообщают на сайте заповедника, первый день был посвящен рабочим вопросам: участники подвели предварительные итоги 2021 года, обсудили проведение зимних учётов, борьбу с коррупцией, проведение визуальных осмотров на территории ООПТ.

Вчера, во второй день, руководитель программы по ООПТ российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин, рассказал об изменениях в законодательстве и нормативно-правовых актах, регулирующих государственный надзор на территории заповедников. Участники также изучили документы, которые обязан оформлять государственный инспектор, отличия плановых рейдовых осмотров от выездных обследований. Кроме того, инспекторы разобрали порядок действий при встрече с нарушителем, правила проведения фото и видеофиксации нарушений, правила составления протоколов.

Вручение спецтехники состоялось в завершении второго дня. 3 снегохода отправятся на территорию Новосибирской области, 2 снегохода — Томской. Помимо пяти новых снегоходов за счет дополнительного финансирования Минприроды России до конца года в заповеднике еще появятся 3 автомобиля, снегоболотоход и 3 лодки с моторами.

«Территория Заповедника „Васюганский“ крайне труднодоступна, к ней нет подъездных путей и проезжих дорог. Зимой передвижение возможно только на снегоходах, весной в основном на лодках, а летом и осенью на вездеходах (снегоболотоходах). Без спецтехники государственным инспекторам заповедника невозможно осуществлять возложенные на них обязанности», — сообщила Ольга Антошкина, директор заповедника.

Государственный природный заповедник «Васюганский» расположен на юге Западной Сибири в центральной части наклонной водораздельной Васюганской равнины в междуречье Оби и Иртыша. В административном отношении заповедник занимает южную часть Бакчарского района Томской области и северные территории Северного и Убинского районов Новосибирской области. Общая площадь заповедника 614803 га. Объектом охраны заповедника является биологическое и ландшафтное разнообразие части Большого Васюганского болота — крупнейшей болотной системы северного полушария планеты.

Фото: Серафима Кузина

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