Северский конькобежец привез два «серебра» с всероссийских соревнований

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2021 // Фото: depms.ru

Воспитанник Томской областной школы олимпийского резерва Михаил Субботин завоевал две серебряные медали на всероссийском «Осеннем Кубке по конькобежному спорту» среди юниоров и юниорок 18-19 лет, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире приняли участие более 150 спортсменов из 20 регионов страны. Спортсмен-инструктор северской детско-юношеской спортивной школы «Янтарь» стал вторым среди юниоров на дистанции 5 000 метров. Кроме того, конькобежец стал серебряным призером на дистанции 1 500 метров. Спортсмен тренируется под руководством Юлии Субботиной.

В пресс-службе отмечают, что 27–28 ноября и 4-5 в немецком Инцелле состоятся этапы юниорского Кубка мира, на которых в составе сборной России выступит воспитанница ТО СШОР и спортсмен-инструктор северской ДЮСШ «Янтарь» Валерия Сороколетова.

Кроме того, томские спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям, которые будут являться отборочными на первенство России. Турнир пройдет 8–10 декабря в Челябинске, за медали поборются Михаил Субботин, Екатерина Злобина, Ангелина Полушкина и Валерия Сороколетова.

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