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Еще трое скончались от коронавируса в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрированы 253 случая заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 79 человек. Трое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространению коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 54 837 случаев заболевания коронавирусом. 39 525 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,9.

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