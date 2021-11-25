Финал премии «Серебряный Лучник» — Сибирь пройдет в Красноярске

25 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завершающие мероприятия XII Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь пройдут в Красноярске в конце января 2022 года, а не в Новосибирске, как это происходит традиционно, сообщают организаторы.

В Красноярске пройдут публичные защиты проектов шорт-листа и церемония награждения победителей. Территориальным партнером премии выступает ОАО «Красцветмет», один из мировых лидеров в производстве драгоценных металлов и изделий из них.

«День открытых презентаций финалистов „Серебряного Лучника“ — это не просто „тусовка пиарщиков“, а настоящий профессиональный праздник с возможностью посмотреть на лучшие проекты года, пообщаться с коллегами из других регионов и проникнуться атмосферой, ради которой мы работаем. Я очень рада, что премия приедет в Красноярск, и уверена, что все оценят этот праздник», — говорит Мария Юферова, руководитель информационной политики Красцветмета.

Оператором премии «Серебряный Лучник» — Сибирь выступает агентство «АГТ-Сибирь». Подать заявку на участие можно до 23 декабря 2021 года на сайте премии. Проекты на конкурс принимаются в семи номинациях — «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление», «Коммуникации в благотворительности», «Развитие и продвижение территорий», «Продвижение государственных и общественных программ» и «Антикризисные коммуникации».



Один из проектов-лауреатов по решению жюри войдет в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

Заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте luchnik-siberia.ru до 23 декабря 2021 года.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 3 500 проектов. «Серебряный Лучник» — Сибирь проводится с 2010 года. За это время в конкурсе приняли участие более 800 проектов, 12 из них стали победителями на всероссийском уровне.

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