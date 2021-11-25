Более пятнадцати миллионов бонусов от «Ростелекома» получили жители Томской области

25 ноября 2021 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» с начала 2021 года начислила томским абонентам более 15 миллионов бонусных баллов, четверть из которых они уже потратили на оплату услуг компании, а также на предложения партнеров цифрового оператора. Почти половина пользователей выбрали скидку на домашний интернет. На втором месте по популярности — дополнительные возможности в онлайн-играх, а далее — обмен бонусов на доступ к дополнительным ТВ-каналам.

Программа лояльности «Бонус» от «Ростелекома» доступна всем абонентам компании, которые зарегистрированы в Едином личном кабинете. Начисление баллов происходит не только за оплату услуг провайдеру: их можно получить в подарок на день рождения, за прохождение опросов и активности в соцсетях. Также бонусный счет пополнится за покупки в интернет-магазинах у партнеров программы: «МВидео», «Читай-город», «Л’Этуаль», Lamoda, AliExspress и Ozon.

В ноябре «Ростелеком» запустил новую онлайн-игру Tycoon в жанре экономического симулятора для абонентов-участников программы «Бонус». Провайдер подготовил более 250 тысяч ценных призов, в том числе и скидки на услуги компании: подарки от цифрового видеосервиса Wink и образовательного сервиса «Лицей».

«Tycoon — это виртуальная игра-стратегия, где игроку предлагается возглавить небольшую телеком-компанию в роли руководителя и пройти путь от небольшого провайдера услуг связи до оператора федерального масштаба. В начале игры пользователь получит миллион золотых монет и сможет совершенствовать технологии, повышать качество услуг и привлекать новых абонентов, тем самым двигаясь вперед к победе. Это отличная возможность проверить свои деловые качества и выиграть подарки», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Томичи могут испытать свои силы и удачу в онлайн-игре до 20 января 2022 года. Для участия необходимо авторизоваться на сайте igra.rt.ru. Новые клиенты компании также могут принять участие в Tycoon. Для этого нужно зарегистрироваться в программе «Бонус» и получить приветственные золотые монеты для старта.

Полные правила и условия проведения онлайн-игры Tycoon доступны на сайте igra.rt.ru. Подробная информация о программе лояльности — на сайте «Ростелекома» в разделе «Бонус».

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