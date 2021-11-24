Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 249 случаев заболевания коронавирусом. Контрольные тесты подтвердили выздоровление 21 человек. Двое заболевших скончались, сообщает региональный оперштаб по противодействию распространения коронавируса.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 54 334 случаев заболевания коронавирусом, 39 332 заболевших выздоровели.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,0.

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