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В Томске открывается большая выставка кукол томских мастеров

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В пятницу, 26 ноября, в Музее деревянного зодчества откроется выставка «Кукольные истории-2». В экспозицию вошли авторские куклы, игрушки, мебель, посуда и прочие тематические атрибуты.

Как сообщают организаторы, на выставке будут представлены работы томских художников в различных стилях и техниках исполнения. Гости смогут посмотреть на куклы Юлии Астафуровой, керамическую посуду Елены Дворниковой, деревянные игрушки Алексея Зеленина, живописные работы Олеси Заики, кукольную композицию «Встреча» Ольги Зинчук и игрушки из керамики Натальи Ивановой.

Томские коллекционеры также предоставили для выставки свои экспонаты: антикварные открытки, винтажные кружева, вышивки, книги, а также картины Юрия Юрасова и Николая Коробейникова.

В экспозиции также будет представлена композиция «Куклы наших мам», посвященная игрушкам времен СССР.

«У каждой советской куклы был свой автор, который ее придумал, создал эскиз и воплотил идею в жизнь. От эскиза до выпуска в тираж уходило 9 месяцев. Незабываемые имена художников скульпторов, которые оставили свой след в кукольном искусстве: Лев Разумовский, Лев Сморгон, Марина Мотовилова, Аэлита Сылова…», — говорится в сообщении.

На выставке гости смогут увидеть знаменитую фарфоровую статуэтку Льва Сморгона «Лиса».

Экспозиция будет работать до 30 января, стоимость билетов: 50 — 150 рублей.

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