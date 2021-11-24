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Власти Томска обязали подрядчика устранить дефекты, возникшие во время ремонта детсада в Светлом

Социальная сфера, Томские новости, мэрия детский сад ремонт капитальный ремонт социальная сфера Власти Томска обязали подрядчика устранить дефекты, возникшие во время ремонта детсада в Светлом

Власти Томска не приняли работы по капремонту детского сада №3 в пос. Светлый. Подрядчика обязали устранить дефекты, выявленные в ходе ремонта учреждения, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, были обнаружены трещины и неровности финишной заливки, из-за которых укладка линолеума не допустима. По словам начальника департамента капитального строительства Александра Суходолова, выявить эти недостатки раньше не представлялось возможным, так как трещины появились на последнем этапе работ, перед укладкой напольного покрытия.

В пресс-службе отмечают, что в сентябре подрядчик уже устранял дефекты - перекладывал кабели теплого пола и вновь делал бетонную стяжку. В результате сроки проведения работ были нарушены, организации начислены штрафы.

Сейчас подрядчик обязан переделать работы по устройству теплого пола в группах первого этажа детского сада №3. Предполагается, что к демонтажу бетонной стяжки здесь приступят на этой недел.

После завершения «пыльных» работ детский сад в пос. Светлом частично начнет работать. Прием детей будет открыт в группах, расположенных на втором этаже здания. Таким образом, посещать сад смогут 314 ребятишек, что составляет более 75% всех воспитанников учреждения.

Капитальный ремонт отопительной системы детского сада №3 в пос. Светлом начался в июле текущего года. На эти работы из городского бюджета было выделено 3,5 млн рублей. Отопительная система учреждения находилась в аварийном состоянии, температурный режим в группах не соблюдался.

На данный момент отопительная система садика работает в нормальном режиме, температура группах соответствует санитарным нормам, что позволяет осуществлять приём воспитанников.

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