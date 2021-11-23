18+
18+

В Томске открылся еще один мобильный пункт вакцинации

Коронавирус (Covid-19), Томские новости, изумрудный город пункт вакцинации поставить укол прививка спутник в В Томске открылся еще один мобильный пункт вакцинации

Сегодня, 23 ноября, в Томске в ТЦ «Изумрудный город» открылся новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа. Он располагается на первом этаже здания по пр. Комсомольский, 13б, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В новом пункте вакцинации прививки ставят медики медсанчасти строитель. Новый пункт будет работать с 12.00 до 20.00.

Таким образом, в Томске кроме прививочных кабинетов, которые работают в каждой поликлинике, вакцинация проводится в 12-ти мобильных пунктах:

С графиком работы мобильных пунктов можно ознакомиться здесь.

По данным пресс-службы, на сегодня вакцинацию в регионе прошли 445 553 жителей Томской области, из которых 382 524 поставили оба компонента вакцины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Газпромнефть Восток» растит юное поколение математиков

26 октября 2021
Томские новости

За сутки в Томской области зарегистрировали более 200 случаев заболевания COVID-19

28 октября 2021
Томские новости

В Томской области вновь зарегистрировано более 270 случаев COVID-19

12 ноября 2021
Томские новости

Танков много не бывает: самое мощное обновление тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

17 ноября 2021
Томские новости

Директора томской компании-оператора по обращению с ТКО приговорили к 4 года колонии за хищении 8,5 млн рублей

17 ноября 2021
Томские новости

Томичи выступают против строительства многоквартирников у Красной мечети

10 ноября 2021
Томские новости

Федерация субсидирует 9 авиарейсов, связанных с Томском

10 ноября 2021
Томские новости

Загрязняющие вещества обнаружены в реке под Томском, где гибла рыба

23 ноября 2021
Томские новости

В Томске начался монтаж главной городской ёлки

22 ноября 2021
Комментарии для сайта Cackle