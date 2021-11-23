В Томске открылся еще один мобильный пункт вакцинации

23 ноября 2021 / Томский Обзор / Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, 23 ноября, в Томске в ТЦ «Изумрудный город» открылся новый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа. Он располагается на первом этаже здания по пр. Комсомольский, 13б, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

В новом пункте вакцинации прививки ставят медики медсанчасти строитель. Новый пункт будет работать с 12.00 до 20.00.

Таким образом, в Томске кроме прививочных кабинетов, которые работают в каждой поликлинике, вакцинация проводится в 12-ти мобильных пунктах:

в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский, 13б),

в торговом центре «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13),

в торговом комплексе «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/1),

в ритейл-парке «Мегаполис» (пр. Ленина, 217),

в областной библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. К. Маркса, 12),

в отделениях МФЦ «Мои документы» (пр. Фрунзе, 103д и ул. Пушкина, 63/5),

в общеврачебной практике МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116),

в лечебно-диагностическом центре МИБС (ул. Мичурина, 105),

в пунктах вакцинации медико-санитарной части №2 (Иркутский тракт, 156 и ул. Репина, 12)

в медико-санитарной части №3 (ул. Пушкина, 69).

С графиком работы мобильных пунктов можно ознакомиться здесь.

По данным пресс-службы, на сегодня вакцинацию в регионе прошли 445 553 жителей Томской области, из которых 382 524 поставили оба компонента вакцины.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: