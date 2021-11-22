В Томске начался монтаж главной городской ёлки

Сегодня, 22 ноября, в Томске начался монтаж каркаса главной городской ёлки на пл. Ново-Соборная, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что работы, которые ведутся за счет внебюджетных средств, будут полностью завершены до 10 декабря. К этом времени искусственную 24-метровую ель полностью смонтируют и украсят 750 сверкающими звездами и 190 гирляндами. После монтажа ели вокруг «ствола» установят резной ледяной цоколь.

В пресс-службе также отмечают, что на Ново-Соборную начали завозить для для монтажа детского лабиринта и декоративных праздничных фигур. Также продолжается заливка ледового катка в пер. Томском. В сообщении уточняется, что он заработает совсем скоро.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: